Juric Carnesecchi battibecco dopo Cremonese Atalanta | Ha sbagliato deve parlare di meno lavorare di più e parare! La ricostruzione di quanto successo

Juric Carnesecchi, battibecco dopo Cremonese Atalanta. Cosa è successo tra il portiere e l’allenatore della Dea dopo il match dello Zini. Dopo il pareggio per 1-1 tra Cremonese e Atalanta, il tecnico Ivan Juric ha parlato così a Sky Sport. Battibecco dopo le parole del suo portiere Marco Carnesecchi, ecco cos’è successo. L’ANALISI DELLA PARTITA – «Quando si parla di “momento difficile” sembra quasi una crisi, ma non è così. Con tutta sincerità, il primo tempo non mi è piaciuto: siamo stati lenti, poco reattivi. Forse la fatica della Champions si è fatta sentire, ma anche chi non aveva giocato non è entrato con l’atteggiamento giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juric Carnesecchi, battibecco dopo Cremonese Atalanta: «Ha sbagliato, deve parlare di meno, lavorare di più e parare!». La ricostruzione di quanto successo

