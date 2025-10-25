John Elkann e i servizi sociali | sarà docente di giovani fragili
John Elkann sarà docente e tutor. Negli spazi dell’Ufficio pastorale giovanile «Maria Ausiliatrice» per 30 ore settimanali. Non ha scelto di farlo, è un obbligo. Si tratta delle mansioni che svolgerà nei dieci mesi di messa in prova sulle contestazioni della procura di Torino. Nell’ inchiesta sull’eredità della nonna Marella Caracciolo. Il Corriere della Sera scrive che il nipote dell’Avvocato dovrà collaborare alla progettazione e pianificazione di «modelli educativo-formativi». Destinati a giovani in situazione di «vulnerabilità» e «a rischio di dispersione scolastica». John Elkann e i servizi sociali. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Sulla #Juventus è scontro fra Exor e #Tether: John Elkann dice no al colosso delle #stablecoin su aumento di capitale e posti in cda. Il cda bianconero, infatti, ha invitato gli azionisti a votare contro tutti i punti in assemblea proposti in integrazione dalla società - X Vai su X
Il premio di “eccellenza italiana all’estero” a John Elkann? Ma davvero? Una vergogna. Premiare come “eccellenza” chi da anni mette l’Italia e gli italiani in fondo alla lista degli interessi di Stellantis è un capolavoro di ipocrisia. Come ho detto su La Verità, parl - facebook.com Vai su Facebook
John Elkann e i servizi sociali: sarà docente di giovani fragili - Negli spazi dell’Ufficio pastorale giovanile «Maria Ausiliatrice» per 30 ore settimanali. Secondo msn.com
Eredità Agnelli: il presidente di Stellantis e Ferrari, John Elkann, accetta i servizi sociali - La procura di Torino ha proposto d'accordo con la difesa dell'imprenditore un anno di messa in prova, oltre all’archiviazione per il fratello Lapo e la sorella Ginevra. Si legge su it.euronews.com
Eredità Agnelli, sì dei pm: «Servizi sociali per John». Pagati all’Erario 183 milioni di euro per il debito legato all’evasione fiscale - I fratelli Elkann hanno saldato definitivamente il debito con l’erario - Si legge su ilmessaggero.it