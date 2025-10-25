John Elkann e i servizi sociali | sarà docente di giovani fragili

John Elkann sarà docente e tutor. Negli spazi dell’Ufficio pastorale giovanile «Maria Ausiliatrice» per 30 ore settimanali. Non ha scelto di farlo, è un obbligo. Si tratta delle mansioni che svolgerà nei dieci mesi di messa in prova sulle contestazioni della procura di Torino. Nell’ inchiesta sull’eredità della nonna Marella Caracciolo. Il Corriere della Sera scrive che il nipote dell’Avvocato dovrà collaborare alla progettazione e pianificazione di «modelli educativo-formativi». Destinati a giovani in situazione di «vulnerabilità» e «a rischio di dispersione scolastica». John Elkann e i servizi sociali. 🔗 Leggi su Open.online