John Elkann cede i quotidiani e chiude l’inchiesta sull’eredità di nonna Marella? Sarà docente per i ‘giovani fragili’

. Doppia svolta vicina per l’imprenditore. Si prospetta un doppio passaggio cruciale per John Elkann, Amministratore Delegato di Exor, la holding finanziaria che detiene la quota di maggioranza della Juventus. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l’imprenditore sarebbe vicino a chiudere due partite fondamentali: una legata al business editoriale del gruppo e l’altra, ben più delicata, relativa alla sua posizione giudiziaria nell’inchiesta fiscale che lo vede coinvolto a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - John Elkann cede i quotidiani e chiude l’inchiesta sull’eredità di nonna Marella? Sarà docente per i ‘giovani fragili’

