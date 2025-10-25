John Elkann ai servizi sociali | sarà docente per ragazzi in difficoltà nei centri salesiani di Torino

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

John Elkann sconterà dieci mesi di servizi sociali nell’ambito dell’inchiesta torinese sull’eredità della nonna Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Agnelli. L’ad di Exor sarà tutor e docente presso i centri salesiani di Torino, dove aiuterà giovani fragili in progetti educativi e di orientamento al lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

john elkann servizi socialiJohn Elkann ai servizi sociali: sarà docente per ragazzi in difficoltà nei centri salesiani di Torino - John Elkann sconterà dieci mesi di servizi sociali nell’ambito dell’inchiesta torinese sull’eredità della nonna Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato ... Segnala fanpage.it

john elkann servizi socialiJohn Elkann e i servizi sociali: sarà docente di giovani fragili - Le mansioni che svolgerà nei dieci mesi di messa in prova sulle contestazioni della procura di Torino L'articolo John Elkann e i servizi sociali: sarà docente di giovani fragili proviene da Open. Come scrive msn.com

john elkann servizi socialiL'eredità Agnelli e la frode fiscale: per 30 ore a settimana John Elkann sarà il prof dei giovani fragili - Sono le mansioni che Elkann svolgerà nei 10 mesi di messa alla prova nell'Ufficio pastorale giovanile «Maria Ausiliatrice» di Torino per chiudere il procedimento penale in cui è acc ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: John Elkann Servizi Sociali