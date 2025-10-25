Jerry Calà sotto shock la reazione alla morte di Mauro Di Francesco | Un colpo al cuore… si era un po’ isolato

« Ciao Maurino . Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori». Così Jerry Calà saluta l’amico e collega Mauro Di Francesco, l’attore scomparso oggi a 74 anni. «Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio », scrive Calà in un post sui social che lo ritrae proprio accanto a Di Francesco in uno dei tanti film girati insieme. Il ricordo dell’amico. «Sono ancora qua che non ci credo, sono costernato anche perché non sapevo che la sua malattia e che fosse ricoverato in ospedale. Questa notizia mi è giunta con un colpo al cuore, veramente», spiega Jerry Calà, ancora sotto choc e con la voce tremante, raggiunto telefonicamente dall’ Ansa. 🔗 Leggi su Open.online