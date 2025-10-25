Jerry Calà dice addio a Mauro Di Francesco | Quanta vita condivisa buon viaggio amico mio
Dopo la notizia della morte di Mauro Di Francesco, molti attori stanno rilasciando dichiarazioni social per omaggiarlo. Tra questi Jerry Calà che ha lavorato a lungo con lui: "Buon viaggio amico mio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Umberto Smaila, 74 anni, ha vissuto (almeno) tre vite. Al Corriere della Sera dice: "Bevo, fumo, mangio senza limiti. Sono un po’ irregolare, ma non mi pento. Secondo i benpensanti andrò all’inferno. Va bene così" - facebook.com Vai su Facebook
Jerry Calà dice addio a Mauro Di Francesco: “Quanta vita condivisa, buon viaggio amico mio” - Dopo la notizia della morte di Mauro Di Francesco, molti attori stanno rilasciando dichiarazioni social per omaggiarlo ... Come scrive fanpage.it