Lui pugile che tra due settimane combatte per l'Europeo, lei una delle voci cult d'Italia alle prese con l'ultima tappa del tour, una storia d'amore nata sui social, un ring e un palcoscenico con tante cose in comune. I due si raccontano a Sportweek: "Un giorno lo porto sul palco, ha una gran voce", "Io le serate non le apro, le chiudo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Jazz, pugni, haters, lacrime e un'autoradio": Morello e Brancale, l'amore tra un pugile e una cantante