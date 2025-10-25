Jazz pugni haters lacrime e un' autoradio | Morello e Brancale l' amore tra un pugile e una cantante
Lui pugile che tra due settimane combatte per l'Europeo, lei una delle voci cult d'Italia alle prese con l'ultima tappa del tour, una storia d'amore nata sui social, un ring e un palcoscenico con tante cose in comune. I due si raccontano a Sportweek: "Un giorno lo porto sul palco, ha una gran voce", "Io le serate non le apro, le chiudo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#RadioDate Settimana 41 Tornano Fulminacci, MOBRICI e Nitro – tra le nuove voci chiamamifaro e Pugni. Pop, indie e rap si incrociano venerdì 10 ottobre Leggi l’articolo completo su http://AllMusicItalia.it https://allmusicitalia.it/nuove-uscite/radio-date/ne - X Vai su X
PRENDE A PUGNI UN TURISTA POI SPUTI AL GIUDICE Convalidato l'arresto del 24enne somalo senza fissa dimora che in via Alto Adige a Bolzano ha preso a pugni, un turista per rubargli lo zaino, e un agente. L'uomo era già stato arrestato per resistenza t - facebook.com Vai su Facebook