Jasmine Trinca miglior attrice alla Festa del Cinema | Emozionata non c' è niente di meglio di una lupa rossa

Va a Jasmine Trinca la lupa rossa della Festa del Cinema, il premio Monica Vitti come migliore attrice: “Mi fa emozione - spiega a RomaToday - perché la Festa del Cinema è casa. Mi fa emozione perché è una lupa rossa e non c'è di meglio nella vita. Mi fa emozione perché stavo con questo tipo qua. 🔗 Leggi su Romatoday.it