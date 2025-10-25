Jashari rientro con il Milan a un passo? Ecco l’indizio social inequivocabile | FOTO
Ardon Jashari sempre più vicino al suo rientro dopo l'infortunio alla gamba? Il centrocampista del Milan manda indizi chiari. Ecco il post social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Milan, in arrivo un gioiello di Moncada? Jashari, si avvicina il rientro: ecco quando tornerà #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
Milan, in arrivo un gioiello di Moncada? Jashari, si avvicina il rientro: ecco quando tornerà - facebook.com Vai su Facebook
Jashari, spunta la data del rientro: quando tornerà - Dopo l'infortunio subito in estate, il neo acquisto del Milan Ardon Jashari, è pronto a tornare in campo: ecco la possibile data ... spaziomilan.it scrive
Milan | Infortunio Jashari, svolta imminente? Svelati i nuovi tempi di recupero - Prosegue nel migliore dei modi il recupero di Ardon Jashari, fermo da fine agosto a causa della ... Come scrive fantamaster.it
Ultime Milan, Jashari verso il rientro per una gara in particolare, serve però un cambio di ruolo - Jashari, investimento da 38,5 milioni e un recupero ancora in corso: il Milan attende il suo momento per rivederlo in campo. notiziemilan.it scrive