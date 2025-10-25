Jashari rientro con il Milan a un passo? Ecco l’indizio social inequivocabile | FOTO

Pianetamilan.it | 25 ott 2025

Ardon Jashari sempre più vicino al suo rientro dopo l'infortunio alla gamba? Il centrocampista del Milan manda indizi chiari. Ecco il post social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

jashari rientro con il milan a un passo ecco l8217indizio social inequivocabile foto

Jashari rientro con il Milan a un passo? Ecco l'indizio social inequivocabile | FOTO

