Jannik Sinner verso la finale a Vienna | Un po’ ho speso…Spero di recuperare

Jannik Sinner si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-3, 6-4. Il numero 2 del mondo ha prevalso per la dodicesima volta in carriera contro il numero 7 del ranking ATP e ha conquistato il ventesimo successo di fila a livello indoor, meritandosi così il diritto di fronteggiare il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e il tedesco Alexander Zverev nell’atto conclusivo che andrà in scena domenica 26 ottobre (ore 14.00) sul cemento della capitale austriaca. Il 24enne ha operato un doppio break nel primo set e si è issato sul 4-0, con tanto di occasione per il 5-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
