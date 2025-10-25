Jannik Sinner ritrova Zverev dopo 9 mesi Il saldo dei precedenti resta ancora negativo

Domani, domenica 26 ottobre, Jannik Sinner e Alexander Zverev si ritroveranno nella finale dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, l’altoatesino (n.2 del mondo) va a caccia del quarto titolo stagionale, affrontando per la seconda volta nel 2025 in un atto conclusivo del massimo circuito internazionale il tedesco. L’ultimo incrocio risale alla finale degli Australian Open a Melbourne, dove Sinner si impose 3 set a 0 con lo score di 6-3 7-6 (4) 6-3. Una partita che aveva messo in mostra la superiorità del pusterese a livello assoluto. In totale, sono sette le sfide tra i due e, allo stato attuale delle cose, Zverev è in vantaggio 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner ritrova Zverev dopo 9 mesi. Il saldo dei precedenti resta ancora negativo

