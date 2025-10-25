Jannik Sinner ritrova Zverev dopo 9 mesi Il saldo dei precedenti resta ancora negativo

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, domenica 26 ottobre, Jannik Sinner e Alexander Zverev si ritroveranno nella finale dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, l’altoatesino (n.2 del mondo) va a caccia del quarto titolo stagionale, affrontando per la seconda volta nel 2025 in un atto conclusivo del massimo circuito internazionale il tedesco. L’ultimo incrocio risale alla finale degli Australian Open a Melbourne, dove Sinner si impose 3 set a 0 con lo score di 6-3 7-6 (4) 6-3. Una partita che aveva messo in mostra la superiorità del pusterese a livello assoluto. In totale, sono sette le sfide tra i due e, allo stato attuale delle cose, Zverev è in vantaggio 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner ritrova zverev dopo 9 mesi il saldo dei precedenti resta ancora negativo

© Oasport.it - Jannik Sinner ritrova Zverev dopo 9 mesi. Il saldo dei precedenti resta ancora negativo

Approfondisci con queste news

Jannik Sinner ritrova Zverev dopo 9 mesi. Il saldo dei precedenti resta ancora negativo - Domani, domenica 26 ottobre, Jannik Sinner e Alexander Zverev si ritroveranno nella finale dell'ATP500 di Vienna. Come scrive oasport.it

jannik sinner ritrova zverevJannik Sinner in finale al Vienna Open 2025: quando gioca contro Alexander Zverev, programma e orario · Tennis ATP - Jannik Sinner sfida Alexander Zverev in finale al torneo ATP di Vienna. Scrive olympics.com

jannik sinner ritrova zverevSinner-Zverev, quando Jannik umiliò l'avversario e le sue critiche: “Non sono io a…” - Alla vigilia della finale di Vienna tra Sinner e Zverev vale la pena tornare indietro di qualche settimana, quando il numero uno italiano aveva risposto con calma e classe alle frecciate del tedesco. Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Ritrova Zverev