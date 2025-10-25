Jannik Sinner in finale dell’Atp di Vienna battuto De Minaur La sfida per riagganciare Alcaraz nel ranking
Jannik Sinner batte Alex De Minaur e vola in finale al torneo Atp 500 di Vienna.Alla Wiener Stadthalle l’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4. Sinner ha battuto l’australiano in tutti i dodici incontri che hanno disputato da avversari. Nel corso dell’incontro, al settimo game del primo set, Sinner ha discusso con un giudice di sedia, episodio inusuale per l’altoatesino. Il motivo del contendere è stato un warning che l’irlandese Fergus Murphy ha assegnato all’italiano per un presunto ritardo nella ripresa del gioco. Al cambio di campo Sinner si è avvicinato al giudice spiegando di avere bisogno di qualche secondo in più per battere. 🔗 Leggi su Open.online
