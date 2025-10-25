Jannik Sinner in finale contro Zverev all’Atp di Vienna Svanisce il sogno del derby azzurro dopo la sconfitta di Musetti Quando vedere la partita
Sarà tra Jannik Sinner e Alexander Zverev la finale al torneo Atp 500 di Vienna. Lorenzo Musetti ha infatti perso contro il tedesco con il punteggio di 4-6 5-7, al termine di una partita combattutissimo. Jannik Sinner nel pomeriggio di oggi ha battuto Alex De Minaur, aggiudicandosi un posto finale. Alla Wiener Stadthalle l’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4. Sinner ha battuto l’australiano in tutti i dodici incontri che hanno disputato da avversari. Il match tra Sinner e De Minaur. Nel corso dell’incontro, al settimo game del primo set, Sinner ha discusso con un giudice di sedia, episodio inusuale per l’altoatesino. 🔗 Leggi su Open.online
