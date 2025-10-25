Jannik Sinner fa 12 con de Minaur è finale d’autore a Vienna

Jannik Sinner torna dopo due anni in finale all’ATP 500 di Vienna. Sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 27 minuti l’australiano Alex de Minaur: diventa di 12-0 il conto dei precedenti tra i due giocatori, il che si avvicina vertiginosamente alle più importanti rivalità a senso unico della storia del tennis. Per il numero 2 del mondo ora attesa: c’è da scoprire chi tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev sarà il suo avversario in finale alla Wiener Stadthalle della capitale austriaca. Pronti via, e per de Minaur sono subito problemi seri: deve fronteggiare due palle break. Il dritto non vuole saperne di funzionare, il 2-0 di Sinner è realtà dopo sei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

