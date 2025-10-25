Jannik Sinner fa 12 con de Minaur è finale d’autore a Vienna
Jannik Sinner torna dopo due anni in finale all’ATP 500 di Vienna. Sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 27 minuti l’australiano Alex de Minaur: diventa di 12-0 il conto dei precedenti tra i due giocatori, il che si avvicina vertiginosamente alle più importanti rivalità a senso unico della storia del tennis. Per il numero 2 del mondo ora attesa: c’è da scoprire chi tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev sarà il suo avversario in finale alla Wiener Stadthalle della capitale austriaca. Pronti via, e per de Minaur sono subito problemi seri: deve fronteggiare due palle break. Il dritto non vuole saperne di funzionare, il 2-0 di Sinner è realtà dopo sei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
20 vittorie indoor consecutive per Sinner Jannik aspetta il vincitore di Musetti-Zverev in finale @bmwitalia - facebook.com Vai su Facebook
Throwback to 2019 Next Gen ATP Finals feat. Jannik Sinner. Watch till the end - X Vai su X
Jannik Sinner fa 12 con de Minaur, è finale d’autore a Vienna - Jannik Sinner torna dopo due anni in finale all'ATP 500 di Vienna. Come scrive oasport.it
Jannik Sinner contro l'australiano Alex De Minaur nella semifinale dell'Atp Vienna 2025: all'orizzonte uno tra Musetti e Zverev per l'ultimo atto del torneo austriaco - Jannik Sinner contro l'australiano Alex De Minaur nella semifinale dell'Atp Vienna 2025: all'orizzonte uno tra Musetti e Zverev per l'ultimo atto del torneo austriaco ... Secondo sport.virgilio.it
Sinner-De Minaur semifinale dell'Atp 500 di Vienna, il risultato: Jannik vince in due set e va in finale Live 6-3; 6-4 - L'azzurro supera per la dodicesima volta l'atleta australiano con cui ha sempre vinto. Lo riporta corriere.it