Jannik Sinner e i numeri roboanti delle finali raggiunte negli ultimi 15 mesi
Dati roboanti per Jannik Sinner. Il n.2 del mondo ha messo a referto un’altra finale nel suo percorso grazie alla vittoria odierna nell’ATP500 contro l’australiano Alex de Minaur. L’affermazione per 6-3 6-4 contro l’aussie ha allungato la serie di atti conclusivi dell’azzurro in questo 2025. Si parla dell ‘ottavo raggiunto, avendo ottenuto finora tre titoli, di cui due Slam (Australian Open e Wimbledon). Se si riavvolge il nastro e si torna al Masters1000 di Cincinnati dell’anno scorso, il computo porta al dato di 13 finali affrontate e con sette affermazione assolute all’attivo. In sostanza, negli ultimi 15 mesi, l’azzurro ha giocato 15 tornei, considerando il periodo di squalifica (3 mesi), e in sole due circostanze non è arrivato fino in fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Jannik Sinner in finale al Vienna Open 2025 sfida Alexander Zverev - facebook.com Vai su Facebook
SINNER IN FINALE A VIENNA! L'azzurro supera Alex de Minaur con lo score di 6-3 6-4, conquistando il suo 12° successo su altrettante sfide contro l'australiano, raggiungendo la sua 31^ finale in carriera. Nell'80% dei tornei disputati quest'anno, Jannik Sin - X Vai su X
Jannik Sinner e i numeri roboanti delle finali raggiunte negli ultimi 15 mesi - 2 del mondo ha messo a referto un'altra finale nel suo percorso grazie alla vittoria odierna nell'ATP500 contro ... oasport.it scrive
Jannik Sinner secondo Luca Bizzarri: un’icona pop che parla a tutti - Personaggi | Nel suo podcast "Non hanno un amico", l'attore ha dedicato un episodio a Jannik, soffermandosi sul rapporto con il fratello Mark ... Segnala ubitennis.com
Sinner adesso ha un servizio micidiale, Jannik a Vienna spiega qual è la grande novità - 4 si è qualificato per le semifinali dell'ATP 500 di Vienna ... Come scrive fanpage.it