Dati roboanti per Jannik Sinner. Il n.2 del mondo ha messo a referto un’altra finale nel suo percorso grazie alla vittoria odierna nell’ATP500 contro l’australiano Alex de Minaur. L’affermazione per 6-3 6-4 contro l’aussie ha allungato la serie di atti conclusivi dell’azzurro in questo 2025. Si parla dell ‘ottavo raggiunto, avendo ottenuto finora tre titoli, di cui due Slam (Australian Open e Wimbledon). Se si riavvolge il nastro e si torna al Masters1000 di Cincinnati dell’anno scorso, il computo porta al dato di 13 finali affrontate e con sette affermazione assolute all’attivo. In sostanza, negli ultimi 15 mesi, l’azzurro ha giocato 15 tornei, considerando il periodo di squalifica (3 mesi), e in sole due circostanze non è arrivato fino in fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner e i numeri roboanti delle finali raggiunte negli ultimi 15 mesi