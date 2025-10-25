Jannik Sinner e Cahill ai saluti? Con Vagnozzi non abbiamo discusso dell’allenatore in seconda ma è necessario
Jannik Sinner ha conquistato quest’oggi l’accesso alla finale dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, il n.2 del mondo si è imposto contro l’australiano Alex de Minaur col punteggio di 6-3 6-4 e così ha portato a quota 31 gli atti conclusivi giocati a livello ATP, l’ottavo in quest’annata. Una prestazione di grande consistenza di Jannik, che ha saputo tenere botta ai tentativi di de Minaur di cambiare lo spartito del confronto. Sinner ha conquistato la ventesima vittoria consecutiva sui campi in cemento indoor, la nona di fila a Vienna e la 12ª in altrettanti scontri diretti col nativo di Sydney. 🔗 Leggi su Oasport.it
