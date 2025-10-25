Continua il percorso netto di Jannik Sinner nell’ ATP 500 di Vienna 2025. L’altoatesino ha ieri ottenuto il pass per la semifinale sconfiggendo il kazako Alexander Bublik con un doppio 6-4. Prestazione come sempre brillante quella dell’ex numero 2 del mondo che, in terra austriaca, non ha ancora perso nemmeno un set. Ora Sinner sfiderà Alex De Minaur per un posto in finale. L’ultimo confronto tra i due, disputato a Pechino quest’anno, porta la firma dell’italiano dopo una partita tutt’altro che facile. Come riportato da puntodebreak.com, dopo la vittoria con Bublik, l’azzurro, campione di Vienna nel 2023, ha dichiarato: “Qualsiasi cosa dica il punteggio, è stata una partita molto difficile fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Contento delle mie prestazioni, con De Minaur sarà un match duro e fisico”