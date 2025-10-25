Jannik Sinner | Contento delle mie prestazioni con De Minaur sarà un match duro e fisico
Continua il percorso netto di Jannik Sinner nell’ ATP 500 di Vienna 2025. L’altoatesino ha ieri ottenuto il pass per la semifinale sconfiggendo il kazako Alexander Bublik con un doppio 6-4. Prestazione come sempre brillante quella dell’ex numero 2 del mondo che, in terra austriaca, non ha ancora perso nemmeno un set. Ora Sinner sfiderà Alex De Minaur per un posto in finale. L’ultimo confronto tra i due, disputato a Pechino quest’anno, porta la firma dell’italiano dopo una partita tutt’altro che facile. Come riportato da puntodebreak.com, dopo la vittoria con Bublik, l’azzurro, campione di Vienna nel 2023, ha dichiarato: “Qualsiasi cosa dica il punteggio, è stata una partita molto difficile fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
