Jannik Sinner apologia di un mercenario

Roma, 25 ott – Se una cosa sappiamo fare particolarmente bene in Italia è quella di portare allo status divino i personaggi famosi (in particolar modo gli sportivi) e poi, alla prima difficoltà, gettarli nella polvere. Del resto Enzo Ferrari tempo fa disse che “gli italiani perdonano tutto. Tranne il successo”. Ultimo in ordine di questa lunga lista è il tennista alto atesino Jannik Sinner. Le polemiche. Sinner, campione in carica di Wimbledon nonché principale artefice del nuovo boom tennistico nel nostro paese, ha lunedì annunciato che non avrebbe fatto parte della squadra italiana che a Bologna, dal 18 al 23 novembre, difenderà la Coppa Davis, conquistata nelle scorse due edizioni proprio grazie a Jannik, e questo per poter preparare al meglio a gennaio la difesa del primo Slam stagionale, vale a dire l’Australian Open. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Jannik Sinner, apologia di un mercenario

