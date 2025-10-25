J-POP Manga presenta Zatch Bell! di Makoto Raiku
Sta per iniziare una guerra a colpi di incantesimi e grimori. Tu sai chi ha i poteri?! Per chi ricorda il leggendario anime andato in onda su Cartoon Network negli anni Duemila è in arrivo una novità da non perdere! Debutta a Lucca Comics & Games per i tipi di J-POP Manga la mitica serie Zatch Bell! firmata da Makoto Raiku, uno dei manga shonen più venduti al mondo con 24 milioni di copie andate a ruba solo in Giappone. Dopo il debutto alla manifestazione lucchese, il primo volume della serie approderà sugli scaffali di librerie, fumetterie e store online dal 4 novembre, sia in edizione regular che variant a tiratura limitata con in allegato l’esclusivo Grimorio raccogli adesivi! Insieme a ogni nuovo volume, infatti, sarà dato in omaggio uno sticker da aggiungere alla propria collezione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
