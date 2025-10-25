Ivan Juric ascolta lo sfogo di Carnesecchi e lo zittisce | Ha sbagliato tutto parli di meno
Ivan Juric dopo Cremonese-Atalanta non ha nascosto il disappunto per le dichiarazioni del suo portiere Carnesecchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ripartire dal #gol significa riappropriarsi di lucidità e determinazione che fanno tutt’uno con la concentrazione quando c’è da mirare e inquadrare la porta. Se potesse, probabilmente, Ivan #Juric chiederebbe ai suoi #giocatori, non solo attaccanti, di avere gli o - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di mister Ivan Juric dopo lo 0-0 contro lo Slavia Praga in Champions League a Bergamo. - X Vai su X
Ivan Juric ascolta lo sfogo di Carnesecchi e lo zittisce: “Ha sbagliato tutto, parli di meno” - Atalanta non ha nascosto il disappunto per le dichiarazioni del suo portiere Carnesecchi ... Scrive fanpage.it