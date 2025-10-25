Itinerario in Asia Dieci giorni in 4 Paesi sulla Costa Serena
Costa Crociere presenta un nuovo straordinario itinerario in Asia per l’inverno 202526, un viaggio indimenticabile attraverso alcune delle destinazioni più affascinanti del continente asiatico. In partenza il 12 novembre, Costa Serena offrirà una crociera esclusiva di 10 giorni in 4 Paesi, alla scoperta di Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e Giappone. La partenza da Hong Kong segna l’inizio di un viaggio ricco di emozioni: dalla vista spettacolare di Victoria Peak, con un assaggio autentico di Dimsum, all’atmosfera sospesa nel tempo del villaggio tradizionale di Tai O sull’isola di Lantau, fino ai grattacieli scintillanti dello skyline. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
