Italia tra i migliori studenti d’Europa Pure le tv francesi elogiano il modello Meloni

Ilgiornale.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pieno delle turbolenze politiche francesi, le tv francesi lodano il modello Italia. Un servizio del telegiornale TF1 Info, la principale rete televisiva privata francese, ha dedicato un’inchiesta a un caso che sta sorprendendo molti osservatori d’Oltralpe: l’Italia di Giorgia Meloni. “ Ecco un altro Paese che torna da lontano e che oggi è presentato come uno dei migliori studenti d’Europa ”, introduce il giornalista François-Xavier Ménage. È un’apertura che, per la stampa francese, suona quasi come un elogio: l’Italia, storicamente sinonimo di instabilità, viene ora descritta come esempio di stabilità politica e disciplina economica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

