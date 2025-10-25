Nel pieno delle turbolenze politiche francesi, le tv francesi lodano il modello Italia. Un servizio del telegiornale TF1 Info, la principale rete televisiva privata francese, ha dedicato un’inchiesta a un caso che sta sorprendendo molti osservatori d’Oltralpe: l’Italia di Giorgia Meloni. “ Ecco un altro Paese che torna da lontano e che oggi è presentato come uno dei migliori studenti d’Europa ”, introduce il giornalista François-Xavier Ménage. È un’apertura che, per la stampa francese, suona quasi come un elogio: l’Italia, storicamente sinonimo di instabilità, viene ora descritta come esempio di stabilità politica e disciplina economica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Italia tra i migliori studenti d’Europa". Pure le tv francesi elogiano il modello Meloni