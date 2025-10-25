Italia schianto improvviso | 25enne incinta travolta da un pullman

Una donna di 25 anni, incinta, è stata investita da un pullman di linea extraurbana in via Buonriposo, a Palermo. L’impatto è stato violentissimo: la giovane, che si trovava a piedi, è stata sbalzata sull’asfalto riportando ferite gravissime. I soccorritori del 118 l’hanno trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla, dove i medici stanno tentando di salvarle la vita insieme a quella del bambino che porta in grembo. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio, lungo un tratto particolarmente trafficato che collega la zona di Oreto alla Guadagna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, schianto improvviso: 25enne incinta travolta da un pullman

