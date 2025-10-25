Italia-Finlandia oggi Europei football americano 2025 | orario tv programma streaming

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il football americano va ad eleggere la squadra Campione d’Europa 2025. Dalla giornata odierna, infatti, scatterà l’attesissima Final Four di Krefeld (Germania) che vedrà al via Italia, Austria, Finlandia e Germania. Quattro squadre per un titolo continentale che uscirà da sfide di altissimo livello e, soprattutto, per nulla scontate. Al Grotenburg Stadion della cittadina teutonica vedremo l ‘Italia affrontare la propria semifinale che si giocherà nella giornata odierna alle ore 13.00 contro la Finlandia. Un match davvero spettacolare con i nostri portacolori che cercheranno di avere la meglio dei temibili scandinavi. 🔗 Leggi su Oasport.it

italia finlandia oggi europei football americano 2025 orario tv programma streaming

© Oasport.it - Italia-Finlandia oggi, Europei football americano 2025: orario, tv, programma, streaming

Altri contenuti sullo stesso argomento

Italia-Finlandia oggi, Europei football americano 2025: orario, tv, programma, streaming - Dalla giornata odierna, infatti, scatterà l'attesissima Final Four di Krefeld ... Lo riporta oasport.it

italia finlandia oggi europeiDove vedere in tv Italia-Finlandia, Europei football americano 2025: orario semifinale, programma, streaming - L'Italia affronterà la Finlandia nella semifinale degli Europei 2025 di football americano. oasport.it scrive

italia finlandia oggi europeiQualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggi - Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Finlandia Oggi Europei