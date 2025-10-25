Italia ancora un’altra scossa questa mattina | paura e stanchezza

Un silenzio carico di ansia ha avvolto l’Irpinia nelle ultime ore. La gente scruta il cielo e ascolta la terra, mentre le notti si fanno lunghe e il sonno si spezza al minimo tremolio. Cosa sta succedendo davvero sotto i piedi dei cittadini tra Montefredane e Avellino? La risposta ha il sapore di un déjà-vu che nessuno avrebbe voluto rivivere. Da ieri pomeriggio, la vita in provincia di Avellino è cambiata all’improvviso. Una sequenza di vibrazioni ha risvegliato i ricordi più profondi e inquieti: la paura del terremoto, quella che si insinua nelle case e nei pensieri, torna a far battere forte il cuore di chi qui ci vive da sempre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it