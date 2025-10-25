Israele sostiene quattro milizie anti-Hamas a Gaza
Media: 13 ostaggi morti nelle mani del gruppo fondamentalista, 5 non si sa dove siano. I coloni danno fuoco alle auto dei palestinesi in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
SECONDO LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA ISRAELE DEVE AIUTARE LA POPOLAZIONE GAZAWI La Corte Internazionale di Giustizia ha rilasciato un parere consultivo in cui sostiene che Israele ha il dovere di fornire aiuti alla popolazione gaza - facebook.com Vai su Facebook
Ilan Pappé ne «La fine di Israele», in libreria dal 7 ottobre, sostiene che «stiamo assistendo all’inizio della fine dello Stato di Israele» e che il progetto sionista è destinato a una «disintegrazione inevitabile». Dopo l’analisi del collasso del sionismo, nel libro ind - X Vai su X
Media, 'Israele sostiene 4 milizie a Gaza contro Hamas' - Fazioni che operano per ora oltre la 'linea gialla, quella ancora sotto il controllo dell'Idf nella Striscia. Da msn.com
Israele sostiene quattro milizie anti-Hamas a Gaza - Intanto un funzionario rivela che il gruppo fondamentalista non sa dove siano 5 tra i 13 cadaveri degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia. Lo riporta msn.com
Hamas-Israele, accordo di pace. Dalla liberazione degli ostaggi al ritiro delle milizie: che cosa prevede la prima fase dell'intesa - Questa notte è arrivata la firma per l'accordo della prima fase del piano di pace voluto dal presidente americano Donald Trump. Lo riporta affaritaliani.it