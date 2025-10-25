Israele colpisce al centro di Gaza | eliminato un agente della Jihad islamica

Il contesto si fa sempre più teso nella Striscia di Gaza, dove si è registrato un nuovo e significativo intervento militare da parte dell'esercito israeliano. Le Forze di Difesa Israeliane ( IDF ) hanno comunicato di aver condotto un attacco mirato per mezzo di droni nella località di Nuseirat, situata nella zona centrale della Striscia. L'operazione, stando alle dichiarazioni israeliane riportate da testate come il Times of Israel, aveva come obiettivo un agente di spicco del gruppo militante palestinese della Jihad Islamica. L'individuo, identificato e colpito, era accusato di essere impegnato nella pianificazione avanzata di un " attacco imminente " diretto contro le truppe israeliane.

