Un’artista di fama internazionale Carolyn Carlson approda a Ferrara per il Festival di Danza Contemporanea ’La città che danza’. Oggi, alle 20.30, riflettori puntati su una delle figure cardine della danza contemporanea mondiale: Islands, spettacolo composto da quattro coreografie di Carolyn Carlson – Room 7, Wind Woman, A deal with instinct, Mandala – con interpreti d’eccezione come Tero Saarinen, Céline Maufroid, Yutaka Nakata e Sara Orselli. Un percorso che attraversa la filosofia zen, la forza della natura e il mistero della psiche umana. Il Festival di Danza Contemporanea 2025 è realizzato con il sostegno del socio fondatore Comune di Ferrara, del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dello sponsor tecnico, Multicopia360, in collaborazione con Interno Verde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Islands di Carolyn Carlson: quattro isole in movimento