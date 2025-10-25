Irpinia sisma magnitudo tra 3.9 e 4.4
22.15 Nuova forte scossa di terremoto nell' Avellinese, distintamente sentita dalla popolazione. Il sisma, riferisce l'Ingv, è stato registrato alle 21.49, con una magnitudo provvisoria stimata tra 3.9 e 4.4. La scossa è stata nettamente avvertita anche dalle popolazioni delle città vicine di Napoli,Salerno e Benevento. Ieri ne era stata registrata una, attorno alle 14.40, di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella a una a una profondità di 16,1. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
