Irlanda trionfa la candidata che sfida Nato Usa e Unione Europea | chi è Catherine Connolly

L’Irlanda ha una nuova presidente: Catherine Connolly. La sua schiacciante vittoria alle elezioni presidenziali dell’isola rappresenta un netto cambiamento e un duro colpo per l’establishment politico di Dublino. Esponente della sinistra radicale e nota per le sue posizioni fortemente critiche nei confronti della NATO, degli Stati Uniti e del riarmo europeo, Connolly, 68 anni, ha conquistato la presidenza con una percentuale di voti proiettata a oltre il 60 per cento, sbaragliando la principale sfidante centrista, l’ex pluriministra Heather Humphreys, che si è fermata a meno del 20 per cento. La sua elezione, pur riguardando un ruolo in gran parte cerimoniale, segna il più grande scossone alla politica tradizionale irlandese dai tempi della prima elezione del capo dello Stato uscente, Michael Higgins, nel 2011. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

