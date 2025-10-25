Irlanda trionfa la candidata che sfida Nato Usa e Unione Europea | chi è Catherine Connolly
L’Irlanda ha una nuova presidente: Catherine Connolly. La sua schiacciante vittoria alle elezioni presidenziali dell’isola rappresenta un netto cambiamento e un duro colpo per l’establishment politico di Dublino. Esponente della sinistra radicale e nota per le sue posizioni fortemente critiche nei confronti della NATO, degli Stati Uniti e del riarmo europeo, Connolly, 68 anni, ha conquistato la presidenza con una percentuale di voti proiettata a oltre il 60 per cento, sbaragliando la principale sfidante centrista, l’ex pluriministra Heather Humphreys, che si è fermata a meno del 20 per cento. La sua elezione, pur riguardando un ruolo in gran parte cerimoniale, segna il più grande scossone alla politica tradizionale irlandese dai tempi della prima elezione del capo dello Stato uscente, Michael Higgins, nel 2011. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Karl Herzog trionfa nella prova in linea juniores agli Europei 2025! Il tedesco conquista la medaglia d'oro con il tempo di 2:44:34 e alla media di 37.699 km/h L'azzurro Roberto Capello sfiora l’impresa: dopo essere stato in testa con 58’’ di vantaggio all’ini - facebook.com Vai su Facebook
Europa batte USA 15-13 nella 45esima edizione della Ryder Cup. A Farmingdale (New York) il Vecchio Continente soffre nei singoli ma trionfa grazie a una grande prova offerta nelle prime due giornate di doppi. Appuntamento nel 2027 ad Adare Manor, in Irl - X Vai su X
Irlanda, trionfa la candidata che sfida Nato, Usa e Unione Europea: chi è Catherine Connolly - La sua schiacciante vittoria alle elezioni presidenziali dell'isola rappresenta un netto ... Secondo thesocialpost.it
In Irlanda urne aperte per le presidenziali, sfida fra due donne - (ANSA) – LONDRA, 24 OTT – In Irlanda sono aperti i seggi dalle 7 di questa mattina alle dieci di sera per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, che diventerà il successore dell’84enne Michael ... Lo riporta msn.com
Il partito nazionalista Sinn Féin non parteciperà alle presidenziali di ottobre in Irlanda, ma sosterrà una candidata indipendente - La leader di Sinn Féin, Mary Lou McDonald, durante un intervento in parlamento a Dublino, lo scorso 22 gennaio (EPA/FERGAL PHILLIPS/MAXWELL'S / HANDOUT) Il partito nazionalista Sinn Féin, che è il ... Si legge su ilpost.it