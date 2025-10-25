Irlanda Connolly sarà la nuova presidente | la rivale ammette sconfitta alle elezioni
La candidata indipendente di sinistra Catherine Connolly ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali in Irlanda. La sua rivale, Heather Humphreys, ha ammesso la sconfitta questo pomeriggio, dopo che i primi conteggi dei voti hanno evidenziato un divario incolmabile tra i candidati. “Catherine sarà una presidente per tutti noi e sarà la mia presidente e vorrei davvero augurarle tutto il meglio”, ha detto Humphreys. I resoconti degli scrutatori (osservatori non ufficiali ma solitamente affidabili presso i centri di conteggio) assegnano a Connolly il 64% dei voti dopo che sono stati contati due terzi delle schede. 🔗 Leggi su Lapresse.it
