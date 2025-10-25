Irlanda Catherine Connolly nuovo presidente | contro la Nato gli Usa e il riarmo Ue
E’ stato eletto il nuovo presidente dell’Irlanda e si tratta della 68enne, Catherine Connolly. Esponente della sinistra radicale irlandese, la neoeletta non ha mai evitato o lasciato spazio ad interpretazione in merito alla sua critica opinione in fatto di nato, Stati Uniti e riarmo europeo. Connolly ha vinto a mani basse le elezioni con proiezioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
