Irlanda Catherine Connolly nuovo presidente | contro la Nato gli Usa e il riarmo Ue

Ildifforme.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato eletto il nuovo presidente dell’Irlanda e si tratta della 68enne, Catherine Connolly. Esponente della sinistra radicale irlandese, la neoeletta non ha mai evitato o lasciato spazio ad interpretazione in merito alla sua critica opinione in fatto di nato, Stati Uniti e riarmo europeo. Connolly ha vinto a mani basse le elezioni con proiezioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

irlanda catherine connolly nuovo presidente contro la nato gli usa e il riarmo ue

© Ildifforme.it - Irlanda, Catherine Connolly nuovo presidente: contro la Nato, gli Usa e il riarmo Ue

Approfondisci con queste news

irlanda catherine connolly nuovoChi è Catherine Connolly, la nuova nuova presidente (pro pal) dell'Irlanda - Critica verso Nato e Israele, vicina alla causa palestinese: per Dublino è una svolta molto a sinistra ... Scrive msn.com

irlanda catherine connolly nuovoCatherine Connolly è la nuova presidente dell'Irlanda - La deputata indipendente di sinistra, da sempre critica verso l’establishment, ha vinto con oltre il 63 percento dei voti. Come scrive avvenire.it

irlanda catherine connolly nuovoIrlanda, Connolly sarà la nuova presidente: la rivale ammette sconfitta alle elezioni - La candidata indipendente di sinistra Catherine Connolly ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali in Irlanda. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Irlanda Catherine Connolly Nuovo