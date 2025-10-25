Irlanda Catherine Connolly nuova presidente della Repubblica

Roma, 25 ott. (askanews) – Catherine Connolly, parlamentare indipendente ma con il sostegno di un’ampia base di partiti e politici di sinistra, tra cui il principale partito di opposizione, Sinn Fein, è la decima presidente della Repubblica di Irlanda. Succede al presidente uscente Michael D. Higgins. Connolly ha ottenuto il 63,4% delle preferenze, davanti a Heather Humprehys del Fine Gael con il 29,5% e a Jim Gavin del Fianna Fail, al 7,2%. Nel suo primo discorso all’interno del Castello di Dublino, Connolly ha detto che sarà una presidente che ascolta, riflette e parla quando necessario e che sarà una “voce per la pace”, che si baserà sulla politica di neutralità e “articolerà il tratto esistenziale imposto dal cambiamento climatico”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

