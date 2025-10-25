iperceramica promuove diritti e inclusione

E’ un percorso di formazione tanto inedito quanto innovativo, e non è un caso che sia il frutto di un’intesa tra una realtà particolarmente dinamica del settore ceramico e organizzazioni sindacali attente sì alla tutela dei lavoratori, ma anche all’aspetto ‘sociale’ del loro quotidiano in azienda. Parliamo di ‘Ri(e)voluzioni’, iniziativa dedicata a inclusione, diversità e diritti promossa da Iperceramica di Fiorano Modenese e dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl Emilia Centrale e Uiltucs Uil, oltre che dalle Rsa aziendali e curata dall’associazione culturale sassolese ‘Non è colpa mia’ che ha mosso i suoi primi passi all’inizio di ottobre e proseguirà fino a metà dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

