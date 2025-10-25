Ioniq 9 l’ammiraglia elettrica Sette posti e comfort assoluto Autonomia fino a 620 km
di Francesco Forni Ioniq 9 rappresenta la massima espressione di tecnologia e design di Hyundai. Mostrata in anteprima italiana al Salone di Torino, mette in evidenza nel test-drive romano tutte le sue qualità e si fa ammirare per la linea. Una grande ammiraglia a zero emissioni, pensata per unire comfort e prestazioni. Efficiente, modellata dal vento nonostante la stazza con un coefficiente aerodinamico di 0,259 che ne esalta l’efficienza. Con 5,06 metri di lunghezza, 1,98 di larghezza e 1,79 di altezza e un passo di 3,13 metri assicura spazio comodo per sei o sette passeggeri. Il bagagliaio offre 338 litri in configurazione a sette posti, 908 litri con la terza fila abbattuta e fino a 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
