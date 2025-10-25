Inzaghi e Conceiçao non si stringono la mano dopo Al Ittihad-Al Hilal | Forse perché l'ho battuto

L'Al Hilal di Inzaghi ha vinto contro l'Al Ittihad di Conceiçao nel campionato saudita e alla fine della partita i due allenatori non si sono stretti la mano, sollevando un mare di polemiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

