Investita davanti al marito | lunedì l' addio alla professoressa Franca Moretta
I funerali di Franca Moretta, la 78enne travolta da un autobus giovedì a Brescia mentre attraversava sulle strisce, si svolgeranno lunedì alle 14.30 nella basilica del convento di Gardone Val Trompia. La camera ardente è stata allestita all'ospedale Civile. Al termine della cerimonia funebre, la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
