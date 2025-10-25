Investita davanti al marito | lunedì l' addio alla professoressa Franca Moretta

Bresciatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I funerali di Franca Moretta, la 78enne travolta da un autobus giovedì a Brescia mentre attraversava sulle strisce, si svolgeranno lunedì alle 14.30 nella basilica del convento di Gardone Val Trompia. La camera ardente è stata allestita all'ospedale Civile. Al termine della cerimonia funebre, la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

