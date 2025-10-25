investe un giovane e se ne va si pente e torna

Fano, 25 ottobre 2025 – È la storia di una fuga che si è trasformata in rimorso. Giovedì sera, lungo la Provinciale 92 tra Bellocchi e Falcineto, un operaio di 33 anni, originario della Guinea, è stato investito mentre tornava a casa in bicicletta elettrica. L’impatto lo ha scaraventato sull’asfalto e i soccorsi del 118 lo hanno portato in codice giallo al pronto soccorso del “Santa Croce”. All’inizio l’automobilista non si è fermato: ha ripreso la marcia, lasciando il lavoratore ferito sul bordo della strada. Pochi minuti dopo, colto dal rimorso o forse dal timore delle conseguenze, il conducente — un trentenne residente in un comune dell’entroterra — è tornato spontaneamente sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

