Invasion 3 il finale spiegato da Erika Alexander
Giro di boa per quella che potrebbe essere l'ultima stagione, almeno secondo Simon Kimberg. Tutti i segreti della nave madre secondo l'attrice. Occhio agli spoiler. La terza stagione di Invasion si è conclusa su Apple TV provando a chiudere le storyline aperte, ma lasciando però qualcosa di aperto. Fondamentale in questo percorso è stata Zia Verna, la new entry principale di questo capitolo, interpretata da Erika Alexander. Quando abbiamo incontrato l'attrice su Zoom per commentare insieme l'ultimo episodio, si è dimostrata calma e apparentemente impassibile, proprio come il suo personaggio, disposto a sacrificare chiunque per la causa, anche il proprio nipote. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nei quarti di finale dell'Atp di Vienna Jannik Sinner sfida il kazako Aleksander Bublik. In palio la semifinale contro Alex De Minaur, che nella prima sfida di oggi ha eliminato in due set Berrettini - facebook.com Vai su Facebook
Invasion 3, il finale spiegato da Erika Alexander - Giro di boa verso quella che potrebbe essere l'ultima stagione di Invasion, almeno secondo Simon Kimberg. Lo riporta movieplayer.it
Invasion – Stagione 3, la spiegazione del finale: dove va Mitsuki? - Stagione 3 lascia molti interrogativi: cosa accade davvero a Mitsuki e dove si dirige nel capitolo conclusivo? Come scrive cinefilos.it