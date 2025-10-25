Invasion 3 il finale spiegato da Erika Alexander

Movieplayer.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giro di boa per quella che potrebbe essere l'ultima stagione, almeno secondo Simon Kimberg. Tutti i segreti della nave madre secondo l'attrice. Occhio agli spoiler. La terza stagione di Invasion si è conclusa su Apple TV provando a chiudere le storyline aperte, ma lasciando però qualcosa di aperto. Fondamentale in questo percorso è stata Zia Verna, la new entry principale di questo capitolo, interpretata da Erika Alexander. Quando abbiamo incontrato l'attrice su Zoom per commentare insieme l'ultimo episodio, si è dimostrata calma e apparentemente impassibile, proprio come il suo personaggio, disposto a sacrificare chiunque per la causa, anche il proprio nipote. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

invasion 3 il finale spiegato da erika alexander

© Movieplayer.it - Invasion 3, il finale spiegato da Erika Alexander

Contenuti che potrebbero interessarti

invasion 3 finale spiegatoInvasion 3, il finale spiegato da Erika Alexander - Giro di boa verso quella che potrebbe essere l'ultima stagione di Invasion, almeno secondo Simon Kimberg. Lo riporta movieplayer.it

invasion 3 finale spiegatoInvasion – Stagione 3, la spiegazione del finale: dove va Mitsuki? - Stagione 3 lascia molti interrogativi: cosa accade davvero a Mitsuki e dove si dirige nel capitolo conclusivo? Come scrive cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Invasion 3 Finale Spiegato