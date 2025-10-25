Modena, 25 ottobre 2025 – Ha nome e cognome ‘influenti’ e per lui il 5 novembre si celebrerà la prima udienza del processo in tribunale a Modena. Parliamo del presunto autore delle gravi e note minacce al sacerdote modenese don Mattia Ferrari, il cappellano che era a bordo di Mediterranea Saving Humans. Infatti grazie a delicate indagini l’autore è stato identificato in Robert Brytan, dirigente informatico collegato a Frontex, come fa sapere Avvenire. "Non parliamo di un semplice profilo anonimo, ma di una persona con accesso a banche dati riservate di un’agenzia europea. L’Europa deve fare piena luce", ha affermato in merito l’eurodeputato dem Sandro Ruotolo riferendosi alle ricostruzioni, secondo le quali sarebbe questo il nome dietro l’account @rgowans. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Intrigo internazionale e minacce a don Mattia Ferrari, a processo informatico: "Aveva accesso a dati Frontex"