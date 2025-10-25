Intervista a Jeffrey Sachs | Sanzioni contro Mosca inutili e dannose per la pace Gaza? L’accordo non reggerà

Jeffrey D. Sachs, rinomato economista e professore alla Columbia University, dove dirige il Center for Sustainable Development, è una voce autorevole e al tempo stesso controcorrente. Consulente di governi e organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, è stato annoverato tra le 100 persone più influenti al mondo dalla rivista Time (2004, 2005) e Membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, nominato da Papa Francesco. Sachs è celebre, anche in Italia, per le sue analisi incisive e fuori dal coro sulla guerra in Ucraina e le crisi mediorientali. Lo abbiamo intervistato per approfondire le sue prospettive. 🔗 Leggi su It.insideover.com

