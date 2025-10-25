Inter il mistero della maglia viola

José Mourinho ce l’ha insegnato nell’ormai lontana primavera del 2010: la divisa del portiere deve avere una tonalità forte. Questo perché, come spiegò a muso duro a Julio Cesar che avrebbe preferito vestirisi di nero, i colori accesi “disturberebbero” l’avvesario al momento della conclusione. Così in questo scorcio di stagione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, il mistero della maglia viola

