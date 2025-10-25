Inter Chivu | Non siamo stati lucidi la buona prestazione l’abbiamo fatto nel primo tempo

Chivu: Siamo venuti qua a fare la nostra partita contro il Napoli ed a tratti l’abbiamo fatta nel primo tempo. Purtroppo siamo andati all’intervallo sotto e abbiamo cercato di ribaltarla perdendo lucidità. Al termine del match perso – per 3-1 – contro il Napoli, il tecnico dell’ Inter   Christian Chivu  è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: Perché nel 2T non ha reagito? . “Siamo venuti qua a fare la nostra partita e a tratti l’abbiamo fatta nel primo tempo. Purtroppo siamo andati all’intervallo sotto e abbiamo cercato di ribaltarla perdendo lucidità. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Inter, Chivu: “Non siamo stati lucidi, la buona prestazione l’abbiamo fatto nel primo tempo”

