Inter Berti e la stoccata a Inzaghi

Ilprimatonazionale.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Berti Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista dell’Inter Nicola Berti ha parlato delle sfide vissute in prima persona contro il Napoli e del big match di questa sera. Oggi al Maradona? A che livelli salirà l’adrenalina? L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter berti e la stoccata a inzaghi

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Berti e la stoccata a Inzaghi

Scopri altri approfondimenti

inter berti stoccata inzaghiAttacco diretto a Inzaghi, che bordata dall’ex nerazzurro - L’ex Inter si scaglia contro Simone Inzaghi, queste le sue parole nell’intervista rilasciata alla Gazzetta ... Da spaziointer.it

inter berti stoccata inzaghiInter, Berti e la stoccata a Inzaghi: "Finalmente abbiamo un allenatore che non aspetta il 60’ per fare un cambio" - L'avvio di stagione dell'Inter di Cristian Chivu è stato sorprendente, con il tecnico rumeno che ha subito creato un ambiente solido, nonostante la pesante eredità lasciata da Simone Inzaghi. Riporta msn.com

inter berti stoccata inzaghiBerti: “Zero dubbi su Chivu, Inter rosa allargata: Bonny, Esposito…”. Poi la stoccata a Inzaghi - L'ex centrocampista dell'Inter Nicola Berti ha parlato delle sfide vissute in prima persona contro il Napoli e del big match di questa sera ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Berti Stoccata Inzaghi