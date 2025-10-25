Inter auguri a Bonny 22 Anni tra Gol e Talento
Il 25 ottobre 2025, oltre ad essere l’atteso giorno del Big-match, rappresenta anche la celebrazione di un compleanno importante nel cuore del suo reparto offensivo. Ange-Yoan Bonny, infatti, attaccante francese arrivato a Milano nell’ultima finestra di mercato, compie 22 anni, festeggiando la ricorrenza nel pieno della sua prima intensa stagione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tanti auguri a te, IRENE #ForzaInter #InterWomen #UWEC #InterVllaznia - X Vai su X
Auguri Gianluca Montanella !!!!! Oltre ad indossare la maglia dell'Inter (), indossi la nostra "maglia" in modo ESEMPLARE!!! Happy birthday to you!!! - facebook.com Vai su Facebook
Bonny compie 22 anni, gli auguri dell'Inter: "Potenza, generosità e spirito di squadra" - Poco dopo la mezzanotte sono arrivati gli auguri in veste ufficiale dell'Inter, a meno di un giorno di distanza dalla super- Secondo msn.com
CdS – Inter, Bonny torna dove ha già lasciato il segno: l’anno scorso… - Il francese sarà in campo ancora una volta per non far rimpiangere il suo connazionale Thuram anche in Napoli- Lo riporta msn.com
Occhio a Bonny: l’attaccante dell’Inter segnò a Napoli il suo primo gol in Serie A - Lo stadio Diego Armando Maradona, che sabato ospiterà Napoli- tuttonapoli.net scrive