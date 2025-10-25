Intelligenza artificiale solo un' azienda su otto è pronta
Secondo l'AI Readiness Index 2025 di Cisco, la maggior parte delle imprese non ha ancora infrastrutture, dati o governance adeguati. E appena il 6% è conforme all’AI Act europeo. 🔗 Leggi su Wired.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“L’intelligenza artificiale che vorrei (in sanità)” Una giornata dedicata all’innovazione, alla sanità e al turismo di qualità, ospitato dal Comune di Peschiera del Garda, da sempre sensibile ai temi dell’AI e dell’innovazione sul territorio. Gli interventi introduttivi ha - facebook.com Vai su Facebook
Anthropic ha realizzato un chatbot di intelligenza artificiale dedicato alle life science e aziende come Novo Nordisk e Sanofi lo hanno già integrato nelle loro attività. Ma anche OpenAI, Google e Mistral puntano sul binomio IA-scienza. Fatti e commenti. - X Vai su X
Solo un’azienda su otto è pronta all’intelligenza artificiale - Secondo l'AI Readiness Index 2025 di Cisco, la maggior parte delle imprese non ha ancora infrastrutture, dati o governance adeguati. Da wired.it
Intelligenza artificiale, in Italia la usa appena un'azienda su cinque: nell'Ue solo la Grecia è più diffidente - Sul tema, d'altronde, metà dei nostri connazionali esprime più preoccupazione che entusiasmo ... Segnala corriere.it
L’Intelligenza Artificiale non è un’altra bolla dotcom - Porter di Janus Handerson spiega che l’Intelligenza Artificiale non è una moda passeggera, ma come la quarta grande ondata di calcolo ... Si legge su bitmat.it