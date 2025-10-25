Intelligenza artificiale forense il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati punta sul progetto Lexintel

“Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catania punta sull’Intelligenza artificiale (IA) e sarà tra gli sviluppatori del progetto ‘Lexintel’, nato dalla collaborazione tra il Tribunale di Catania e il Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica (Cini), con il sostegno del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scopri altri approfondimenti

“L’intelligenza artificiale che vorrei (in sanità)” Una giornata dedicata all’innovazione, alla sanità e al turismo di qualità, ospitato dal Comune di Peschiera del Garda, da sempre sensibile ai temi dell’AI e dell’innovazione sul territorio. Gli interventi introduttivi ha - facebook.com Vai su Facebook

L'intelligenza artificiale aiuterà Hideo Kojima a restare 'un passo avanti' agli altri - X Vai su X

Avvocati: il modello di informativa sull'uso AI del CNF - In parallelo, Confprofessioni e ANF – Associazione Nazionale Forense hanno diffuso il primo modulo informativo nazionale sull’IA, redatto da un gruppo di giuristi coordinati da Giampaolo Di Marco e ... Come scrive edotto.com

CNF: informativa sull’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale - 13 prevede l’obbligo per i professionisti di rilasciare al cliente informativa in merito all’uso dei sistemi di Intelligenza Artific ... Si legge su ateneoweb.com

Avvocati e IA, arriva l’informativa del Consiglio nazionale forense. Tutti i dettagli - Il Cnf si allinea a quanto previsto per giudici e pm dalla circolare approvata l’8 ottobre dal plenum del Consiglio superiore della magistratura ... Segnala italiaoggi.it