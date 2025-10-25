Intelligenza artificiale forense il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati punta sul progetto Lexintel

Cataniatoday.it | 25 ott 2025

 “Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catania punta sull’Intelligenza artificiale (IA) e sarà tra gli sviluppatori del progettoLexintel’, nato dalla collaborazione tra il Tribunale di Catania e il Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica (Cini), con il sostegno del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

