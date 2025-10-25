Insulti e gestacci tra Lautaro e Conte durante Napoli-Inter | ecco cosa è successo

Lautaro Martinez contro Antonio Conte: ci risiamo. Il capitano dell'Inter e il tecnico del Napoli sono stati accesi protagonisti di una lita durante la sfida tra i campioni d'Italia e i nerazzurri, allo stadio Maradona. Accade al 63' con gli azzurri in vantaggio per 2-1. Il Toro fa il gesto del chiacchierone alla panchina avversaria e poi quello che indica "Hai paura", mentre il tecnico risponde in modo volgare. Non è la prima volta che i due si beccano. Famoso l'episodio del 2021 quando Conte siedeva sulla panchina nerazzurra. Per la precisione era il 12 maggio e in un’Inter-Roma, dopo essere entrato per Sanchez nel primo tempo e richiamato in panchina a circa un quarto d'ora dalla fine scoppiò il caos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Insulti e gestacci tra Lautaro e Conte durante Napoli-Inter: ecco cosa è successo

