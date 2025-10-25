Installava allarmi trovato con chili di droga nel furgone | in manette
Un tecnico installatore per una nota società di vigilanza è finito nei guai quando in un routinario controllo dei carabinieri di Udine Est è stato trovato mentre trasportava grandi quantità di droga nel suo furgone. È successo nella notte tra ieri e oggi, 25 ottobre, in via Calatafimi a Sud di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
