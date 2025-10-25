Instagram ti lascia disegnare nei messaggi privati | ecco come funziona la novità che cambierà le tue chat

Instagram ha ufficialmente annunciato il lancio su larga scala di una funzionalità che era rimasta in testing per settimane con un gruppo ristretto di utenti: la possibilità di disegnare direttamente sullo schermo delle chat private e di posizionare adesivi ovunque si desideri nell’interfaccia dei messaggi diretti. Una novità che potrebbe sembrare un dettaglio estetico, ma che in realtà risponde a un cambiamento profondo nel modo in cui usiamo Instagram. Per accedere alla nuova funzione di disegno basta toccare l’icona del menu + posizionata a destra del compositore dei messaggi. Da lì apparirà l’opzione Disegna, che attiverà una serie di strumenti di disegno nella parte superiore dello schermo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

